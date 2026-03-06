Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Бивш английски национал: Тотнъм е най-слабият отбор в Премиър лийг

Бивш английски национал: Тотнъм е най-слабият отбор в Премиър лийг

  • 6 март 2026 | 11:31
  • 498
  • 0

Бившият нападател на Тотнъм Питър Крауч посочи именно “шпорите” като най-слабия тим в Премиър лийг от Коледа насам. За последно лондончани спечелиха на 28 декември при гостуването си на Кристъл Палас, а от тогава имат 11 двубоя без успех в първенството. Късно снощи те допуснаха домакинско поражение именно от “орлите” и вече се намират само на точка от зоната на изпадащите. На 11 февруари бе уволнен Томас Франк, а на негово място бе привлечен Игор Тудор, но по ръководството на хърватина Тотнъм записа нови три последователни загуби и допусна девет гола.

Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм
Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

“Мисля, че от Коледа и до момента през тази година Тотнъм е най-слабият отбор в лигата. Уулвс малко се подобриха, макар да са на дъното в класирането. Отборите около тях, Уест Хам събират точки, Нотингам също. Тотнъм в момента, що се отнася до формата, без съмнение е най-слабият отбор,” обяви Крауч.

Късно снощи “шпорите” допуснаха нова загуба от Кристъл Палас. Те успяха да поведат в края на първата част, но допуснаха пълен обрат само в рамките на няколко минути.

Тудор: След тази загуба още повече вярвам в отбора
Тудор: След тази загуба още повече вярвам в отбора
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

  • 6 март 2026 | 10:19
  • 1079
  • 1
Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

  • 6 март 2026 | 09:51
  • 2886
  • 0
ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

  • 6 март 2026 | 07:56
  • 1681
  • 0
Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн ще прави нова крачка към титлата

  • 6 март 2026 | 07:24
  • 2167
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5590
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5544
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1456
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 2972
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2096
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3318
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5544
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5590
  • 2