Бивш английски национал: Тотнъм е най-слабият отбор в Премиър лийг

Бившият нападател на Тотнъм Питър Крауч посочи именно “шпорите” като най-слабия тим в Премиър лийг от Коледа насам. За последно лондончани спечелиха на 28 декември при гостуването си на Кристъл Палас, а от тогава имат 11 двубоя без успех в първенството. Късно снощи те допуснаха домакинско поражение именно от “орлите” и вече се намират само на точка от зоната на изпадащите. На 11 февруари бе уволнен Томас Франк, а на негово място бе привлечен Игор Тудор, но по ръководството на хърватина Тотнъм записа нови три последователни загуби и допусна девет гола.

“Мисля, че от Коледа и до момента през тази година Тотнъм е най-слабият отбор в лигата. Уулвс малко се подобриха, макар да са на дъното в класирането. Отборите около тях, Уест Хам събират точки, Нотингам също. Тотнъм в момента, що се отнася до формата, без съмнение е най-слабият отбор,” обяви Крауч.

Късно снощи “шпорите” допуснаха нова загуба от Кристъл Палас. Те успяха да поведат в края на първата част, но допуснаха пълен обрат само в рамките на няколко минути.

