В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

Испанският Барселона е подновил интереса си към 19-годишния хърватски защитник Лука Вушкович, който датира още преди преминаването на футболиста в Тотнъм през 2025-а. Този сезон Вушкович се представи отлично под наем в германския Хамбургер ШФ и това е накарало каталунците да проведат първоначални разговори с неговите представители, твърди Sky Sport Germany. "Шпорите" планират да върнат хърватския национал в състава си за следващия сезон, но в момента няма гаранция, че лондончани все още ще бъдат във Висшата лига. Добрите изяви на Лука Вушкович в Бундеслигата вече привлякоха интереса и на друг топ клубове в Европа.

В Барселона вече са набелязали идеалния централен защитник