Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
Българският я Александър Гавалюгов изигра силен мач и бе сред ключовите фигури за победата на своя Санта Клара срещу Сейнт Мери със 76:71 в полуфинала на конференцията. Гардът завърши с 23 точки и 6 асистенции и помогна на тима си да си осигури място на финала, където ги очаква тежък сблъсък с Гонзага.

Гавалюгов демонстрира увереност и лидерство на паркета, като бе основна движеща сила в нападение за „Бронкос“. Българинът реализира важни стрелби в ключови моменти от двубоя и поддържаше високо темпо в играта на своя тим. С успеха Санта Клара се класира за финала на турнира в своята конференция, където ще се изправи срещу традиционния фаворит Гонзага. Залогът в срещата е огромен – победителят ще си гарантира участие в основната схема на финалния турнир на NCAA, известен като легендарната „Мартенска лудост“. Финалът обещава сериозно предизвикателство за Санта Клара, тъй като Гонзага е един от най-силните колежански отбори в последните години.

Въпреки това формата на Гавалюгов и увереността на тима дават надежди за равностоен сблъсък и възможност за класиране.

“Сашо Гавалюгов изигра мач шедьовър срещу Сейнт Мери. 23 точки, 6 асистенции и печелившата тройка-кинжал в последните секунди през човек! После направи жеста “Лека Нощ” на Стеф Къри. Тук всички очакваха традиционния финал в турнира на конференцията между Сейнт Мери и Гонзага. Сашо имаше други намерения и ще гледаме финал на турнира в конференцията между Гонзага и Санта Клара! Ако Санта Клара бият, то те ще получат автоматична покана за “Мартенската лудост”, коментира специално за Sportal.bg Иво Иванов от Канзас.

