  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Не сме фаворити срещу Тотнъм, предупреди Симеоне

Не сме фаворити срещу Тотнъм, предупреди Симеоне

  • 9 март 2026 | 15:01
Атлетико Мадрид посреща Тотнъм в първи мач от осминафиналите в Шампионската лига. Срещата е във вторник от 22:00 часа. “Дюшекчиите” изглеждат фаворити на фона на крайно лошата форма на съперника, който е на точка от изпадащите в Премиър лийг. Освен това преди дни Атлетико елиминира Барселона и ще играе финал за Купата на краля, а в Ла Лига е зад каталунците и Реал Мадрид. Наставникът на испанците Диего Симеоне обаче не вижда никакво предимство на неговия тим.

“Не знам защо се говори, че ние имаме предимство. Все пак Тотнъм завърши четвърти в основната фаза, заради което реално не сме фаворити. Ако вие (журналистите - бел.ред.) искате да го представите така пред хората, които ви слушат…“, започна Чоло.

“Не знаем как ще започне самият мач - продължи наставникът. - Познаваме характеристиките им и треньора, който винаги е бил много офанзивен. Ще видим утре. Човек си представя много ситуации, които след това футболистите могат да променят. Когато един отбор излезе на терена, не мисли къде се намира в класирането или в какъв момент се намира. Всеки футболист иска да спечели мача – така е във всички отбори.”

Симеоне даже предупреди, че “шпорите” ще изглеждат по различен начин от очаквания: “Със сигурност Тотнъм е свикнал да играе на по-високо темпо. Може би заради съдиите, които позволяват по-отворена игра, с повече атаки в двете посоки. Не знам много добре причината, но темпото им е по-високо от това в Испания, в Италия… Това е първенството с най-висок ритъм.“

“Не мисля, че само с интензивност се печелят срещите. Нужна е и техническа класа. Трябва да се разбира, че футболът е игра и когато разполагаш със състав като този на Тотнъм, трябва да проявяваш уважение”, завърши Чоло.

Реваншът в Лондон ще е на 18 март, а победителят от тази двойка ще играе на четвъртфинал срещу Нюкасъл или Барселона.

