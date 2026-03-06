Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

Легендата на Тотнъм Глен Ходъл е готов да се завърне в тима като асистент мениджър и да помогне за излизане от кризата. Това заяви самият той, давайки и точната формула, която според него би проработила добре в клуба. Бившият полузащитник, който водеше “шпорите” от март 2001 до септември 2003 година, заяви готовност да се включи в евентуален щаб на клуба, който би могъл да включва Роби Кийн като мениджър, а самият Ходъл като негов асистент. Кийн, който бе съотборник с Димитър Бербатов на "Уайт Харт Лейн", в момента е начело на Ференцварош и преди няколко дни отстрани българския шампион Лудогорец от европейските турнири.

Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

Тотнъм, който вчера загуби като домакин от Кристъл Палас, е в много тежка ситуация. Лондончани са на 16-ата позиция в класирането на Премиър лийг с 29 точки и само на една от зоната на изпадащите. Те са в серия от единайсет последователни мача без победа, а последният им успех дойде в края на миналата година. Негативната серия започна още при Томас Франк, но практически нищо не се промени с идването на Игор Тудор, а загубите продължиха да следват една след друга.

“Мисля, че бих се завърнал, да. Особено в Тотнъм, това е моят клуб. Подкрепям ги от осемгодишна възраст и са част от живота ми. Роби се справя чудесно като млад мениджър, така че бихме имали стабилна основа с някой като него и някой опитен като мен. Това би било добра формула в много отношения. Мисля, че подобен ход би бил добър, независимо дали съм аз или някой друг. Въпросът всъщност е дали самия Роби е готов да поеме такава работа в този момент. Въпреки че, казвайки това, аз започнах първата си мениджърска работа в 30-те си години. На колко бях? На 34? Да, на 34. Така че бях много, много млад. В някакъв момент трябва да направиш този ход и да се учиш в движение. Но може да се учиш, като в същото време имаш известен опит около себе си. Поглеждайки назад, аз също бих могъл да се възползвам много от една такава ситуация навремето,” обясни Ходъл.

Глен Ходъл е абсолютна легенда на Тотнъм със своите 490 мача и 110 гола за тима между 1975 и 1987 година.

