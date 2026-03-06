Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

Легенда на Тотнъм предложи бивш съотборник на Бербатов и себе си като спасителен пояс за закъсалите "шпори"

  • 6 март 2026 | 09:51
  • 252
  • 0

Легендата на Тотнъм Глен Ходъл е готов да се завърне в тима като асистент мениджър и да помогне за излизане от кризата. Това заяви самият той, давайки и точната формула, която според него би проработила добре в клуба. Бившият полузащитник, който водеше “шпорите” от март 2001 до септември 2003 година, заяви готовност да се включи в евентуален щаб на клуба, който би могъл да включва Роби Кийн като мениджър, а самият Ходъл като негов асистент. Кийн, който бе съотборник с Димитър Бербатов на "Уайт Харт Лейн", в момента е начело на Ференцварош и преди няколко дни отстрани българския шампион Лудогорец от европейските турнири.

Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм
Сривът продължава! Кристъл Палас нанесе пета поредна загуба на Тотнъм

Тотнъм, който вчера загуби като домакин от Кристъл Палас, е в много тежка ситуация. Лондончани са на 16-ата позиция в класирането на Премиър лийг с 29 точки и само на една от зоната на изпадащите. Те са в серия от единайсет последователни мача без победа, а последният им успех дойде в края на миналата година. Негативната серия започна още при Томас Франк, но практически нищо не се промени с идването на Игор Тудор, а загубите продължиха да следват една след друга.

“Мисля, че бих се завърнал, да. Особено в Тотнъм, това е моят клуб. Подкрепям ги от осемгодишна възраст и са част от живота ми. Роби се справя чудесно като млад мениджър, така че бихме имали стабилна основа с някой като него и някой опитен като мен. Това би било добра формула в много отношения. Мисля, че подобен ход би бил добър, независимо дали съм аз или някой друг. Въпросът всъщност е дали самия Роби е готов да поеме такава работа в този момент. Въпреки че, казвайки това, аз започнах първата си мениджърска работа в 30-те си години. На колко бях? На 34? Да, на 34. Така че бях много, много млад. В някакъв момент трябва да направиш този ход и да се учиш в движение. Но може да се учиш, като в същото време имаш известен опит около себе си. Поглеждайки назад, аз също бих могъл да се възползвам много от една такава ситуация навремето,” обясни Ходъл.

Глен Ходъл е абсолютна легенда на Тотнъм със своите 490 мача и 110 гола за тима между 1975 и 1987 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

ПСЖ и Монако ще разчистват стари сметки

  • 6 март 2026 | 07:56
  • 1124
  • 0
Байерн ще прави нова крачка към титлата

Байерн ще прави нова крачка към титлата

  • 6 март 2026 | 07:24
  • 1585
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 4160
  • 1
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 4271
  • 3
В договора на Осимен няма клауза за откупуване, обяви президентът на Галатасарай

В договора на Осимен няма клауза за откупуване, обяви президентът на Галатасарай

  • 6 март 2026 | 06:03
  • 3545
  • 0
Английската федерация започва разследване срещу Педро Нето

Английската федерация започва разследване срещу Педро Нето

  • 6 март 2026 | 05:32
  • 4197
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 182263
  • 958
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 25400
  • 21
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 2299
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 4271
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 4160
  • 1
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 36710
  • 9