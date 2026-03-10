Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

ЦСКА записа своята пета победа от началото на шампионата, надигравайки Локомотив София с 2:1, с което затвърждава позицията си в челната четворка. В първото издание на новата рубрика на Sportal.bg – „ЦСКА на фокус“, бившият бранител на „червените“ Адалберт Зафиров анализира представянето на тима, бъдещата роля на новото попълнение Факундо Родригес според статистиката в бившия му клуб и очакванията за предстоящото дерби с Лудогорец.

„При всички случаи, когато имаш такъв футболист в защита, който си позволява да влезе с топката в противниковата половина, той ще захранва повече левия бек и лявото крило с подавания. Надявам се да заработи още по-добре изграждането на атаките в ЦСКА,“ смята Зафиров.

По отношение на философията на клуба, бившият защитник е категоричен, че „армейците“ трябва да бъдат отборът, който диктува събитията на терена, независимо от името на противника. Зафиров заяви:

„Ако победиш, значи си си свършил добре работата преди това. Аз съм на принципа, че с отбор като ЦСКА трябва да се съобразяват другите отбори, а не обратното. ЦСКА иска да изгради определен стил – такъв, че като погледнеш състава и движението на играчите, да знаеш, че това е ЦСКА. Предполагам, че срещу Лудогорец може да има някакво вътрешно разместване, но няма да има основни промени.“

Адалберт Зафиров изрази и оптимизъм за предстоящия сблъсък с Лудогорец, но постави важно условие за поведението на футболистите на терена, за да бъде постигнат положителен резултат.

„Оптимист съм, при условие че ЦСКА излезе, иска да се пребори и играе активно. Тогава ще успее. Ако тръгнат да играят пасивно, да пазят нулевото равенство и да чакат статично положение или случайна ситуация, тогава ще бъдат уязвими,“ завърши Адалберт Зафиров.

