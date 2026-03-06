Соланке: Проведохме важен разговор

Нападателят Доминик Соланке заяви, че Тотнъм трябва да намери начин да избегне изпадането от Висшата лига „възможно най-скоро“, след като загубата с 1:3 от Кристъл Палас в четвъртък продължи низходящата спирала, която поставя под риск статута на клуба в английския футболен елит. Изявлението на Соланке може да звучи като констатация на очевидното, но е суровата реалност за отбора, който се намира точно над зоната на изпадащите, на 16-о място във временното класиране. Ако Тотнъм не спре серията си без победа в първенството, която датира от миналата година, тимът ще изпадне от Висшата лига за първи път от 1977 година насам.

„Проведохме важен разговор. Знаем, че позицията, в която се намираме, определено не е тази, в която искаме да бъдем, така че трябва да разберем как да се измъкнем от нея възможно най-скоро“, коментира Соланке пред TNT Sports. „Наясно сме с трудностите, но вече не сме в позиция да се оправдаваме. Трябва да се борим и да осъзнаем ситуацията. Знаем, че клубът не е свикнал да бъде в такова положение, така че трябва да го разберем и да осъзнаем, че няма да е лесно. Трябва да се борим във всеки един мач, всяка минута, за да сме сигурни, че ще се подобрим“, добави футболистът на Тотнъм.

Снимки: Imago