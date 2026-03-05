Популярни
  Ламенс: Целият отбор имаше лош ден

Ламенс: Целият отбор имаше лош ден

  • 5 март 2026 | 16:07
  • 444
  • 0

Вратарят на Манчестър Юнайтед Сене Ламенс заяви, че отборът трябва да си вземе поуки от загубата от Нюкасъл. Това бе първото поражение под ръководството на Майкъл Карик. “Червените дяволи” играха с човек повече в голяма част от мача, но не успяха да спечелят дори точка на “Сейнт Джеймсис Парк”.

“Беше голямо разочарование. Знаехме, че ще бъде труден мач. Мениджърът ни предупреди. Първото полувреме не беше сред най-добрите ни, но излязохме на почивка с добро усещане, след каот вкарахме гол в края. Трябваше да атакуваме и да ги пречупим рано, защото не можехме повече да чакаме при 1:1. Не бяхме близо до това да сме на нужното ниво във всеки аспект и трябва да се поучим от това. Може да имаш лош ден, но целият отбор сякаш си даде почивка, което срещу тези отбори не е допустимо”, сподели Ламенс.

