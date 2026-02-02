Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Осиек вече не е на последното място в класирането на хърватското първенство. Тимът на Станислав Шопов, който лекува тежка контузия, надви с 1:0 шампиона Риека, а гола вкара бившият футболист на Ботев (Пловдив) Самуел Акере.

Акере пристигна в Осиек под наем от Видзев (Лодз), след като не се наложи в полския клуб и през есента отбеляза само едно попадение. Нигериецът обаче е на път да се превърне в ключова фигура за "бяло-сините", които са сериозно застрашени от изпадане.

Срещу Риека Акере беше точен в 27-ата минута. Той стигна до топката след подаване на Антон Маткович и с много силен шут я прати под напречната греда. Гостите имаха няколко шанса да изравнят през второто полувреме, но ги пропуснаха.

Победата помогна на Осиек да изпревари Вуковар 1991 и да се изкачи на предпоследното 9-о място вкласирането на ХНЛ. Риека е на 5-апозиция с 28 точки, а лидер е Динамо (Загреб) с 41.