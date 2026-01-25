Динамо (З) разгроми отбора на Шопов и се възползва от провала на Хайдук

Динамо (Загреб) увеличи на 4 точки аванса си пред Хайдук (Сплит) в битката за титлата в хърватското първенство. "Модрите" сразихас 3:0 като гост Осиек на Станислав Шопов, който се възстановява от контузия. Хайдук пък се провали у дома срещу изненадата на сезона Истра 1961 и загуби с 1:2.

Няколко дни, след като разгроми ФКСБ с 4:1 в Лига Европа, Динамо показа класата си срещу съперник, който продължава да изпитва трудности в хода на цялата кампания. Лука Стойкович и Миха Зайц осигуриха солидна преднина на гостите до почивката, а след нея се разписа и Дион Бельо.

Поражението остави Осиек на дъното в класирането с едва 14 точки. "Бяло-сините" нямат победа в 11 поредни мача и опасността от изпадане изглежда все по-реална.

Хайдук беше много убедителен в контролите, но в първия си официален мач за годината разочарова феновете на "Полюд". Смаил Превляк и Емил Фредериксен отбелязаха два гола за Истра още до 22-рата минута, а през второто полувреме Логи Робертсон си вкара автогол, но Хайдук не успя да се добере до равенството. С успеха Истра събра 29 точки и се изкачи на третата позиция, изпреварвайки Риека и Славен Белупо.

Снимка: cropix