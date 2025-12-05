Слави Шопов премина успешна операция

Българският национал Станислав Шопов премина успешна операция заради скъсани кръстни връзки на лявото коляно. Хърватският клуб Осиек, където Шопов играе, публикува снимка на българина от болничното легло.
"Всичко мина добре, а сега следва възстановяването. Шопе, дръж се и още веднъж ти желаем успешно възстановяване и бързо завръщане!", написаха от Осиек.
Креативният халф ще пропусне остатъка на сезона заради тежката контузия, като преди нея той имаше 14 мача за Осиек, в които се бе отчел с 1 гол и 2 асистенции.