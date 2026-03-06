Популярни
  Sportal.bg
  2. Ал-Таавон
  Марин Петков с ключова заслуга за края на негативната серия на Ал-Таавон

Марин Петков с ключова заслуга за края на негативната серия на Ал-Таавон

  6 март 2026 | 23:06
  • 1562
  • 1
Марин Петков с ключова заслуга за края на негативната серия на Ал-Таавон

Българският национал Марин Петков изигра нов силен мач за своя Ал-Таавон и бе с ключова заслуга за победата на своя тим с 3:2 над Ал-Фатех в мач от 25-тия кръг на саудитското елитно първенство. Бившият играч на Левски бе в основата на втория гол на тима си, след като негов удар в 59-ата минута се отби в гредата и последва автогол на вратаря на гостите.

Самият Петков престоя на терена 70 минути преди да бъде заменен, като действаше като ляв бек в система 5-4-1, но често взимаше участие в атаките на тима си. Иначе отборът на българина поведе с три чисти попадения, но се отпусна и можеше и да съжалява, но все пак удържа успеха си. Така Ал-Таавон сложи край на негативната си серия от шест поредни мача без победа и изпревари в класирането шампиона Ал-Итихад, като вече заема петото място.

Първата част премина с превъзходство за тима на българина. Самият Петков на два пъти пробва удари, но първо в 23-ата минута изстрелът му от наказателното поле бе спасен от испанския страж на Ал-Фатех Фернандо Пачеко, а десетина минути по-късно бившият играч на Левски бе неточен. В края на първата част тимът на Петков поведе, след като получи дузпа, която бе точно реализирана от Рожер Мартинес за 1:0.

В 59-ата минута домакините удвоиха аванса си с ключовото участие на българина. Петков стреля, а топката се удари в гредата и след това в тялото на Пачеко, за да влеже в мрежата – 2:0 за Ал-Таавон. Четири минути по-късно домакините сякаш окончателно убиха интригата, след като Мартинес вкара втория си гол в мача с хубав удар от дистанция – 3:0.

Ал-Таавон обаче постепенно се отпусна и допусна първо гостите да намалят на 3:1 чрез Джеферсън Рамос в 68-ата минута. Две минути по-късно Марин Петков бе заменен. Ал-Фатех успя да върне още едно попадение в последните секунди на мача чрез Али Ал Масуд, но за повече нямаше време и така отборът на българина спечели с 3:2.

