  Осиек
  • 2 дек 2025 | 23:02
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Българският национал Станислав Шопов получи тежка контузия, която ще го извади от игра до края на сезона. От Осиек потвърдиха, че утре халфът ще претърпи операция, последвана от дълъг период на възстановяване.

Шопов е пострадал по време на тренировка преди мача с Вараждин. Прегледите са показали, че 23-годишният бивш футболист на ЦСКА има раптура на предни кръстни връзки на лявото коляно.

През лятото Шопов пристигна в Осиек като свободен агент. От началото на сезона той взе участие в 14 мача, като успя да се разпише веднъж и даде две асистенции.

Българинът ще бъде извън терените около шест месеца. В Осиек се надяват той да е напълно възстановен за старта на подготовката за следващия сезон.

