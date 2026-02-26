Изхвърленият от “Бернабеу” фен: Хванете ме за…

По време на излъчването на мача от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика в сряда камерите уловиха привърженик на „белите“, който неколкократно отправя нацистки поздрав. Кадрите се разпространиха светкавично в социалните мрежи и провокираха реакция от самия клуб, който стартира „незабавна процедура по изключване на члена, заснет от телевизионните камери да прави нацистки поздрав в зоната на агитката“.

El Real Madrid expulsa a un aficionado de la Grada Fan por hacer el saludo nazi

В отговор на това въпросният запалянко, на име Антонио Галвес, представи своята версия. Той го направи публично чрез видео, в което иронично „обяснява“ жестовете си в южния сектор на „Бернабеу“. Мъжът е особено засегнат, че го наричат “нацист”. Той твърди, че е осиновил две тъмнокожи момчета.

“Обикновено, когато ходя на мач, правя различни жестове. Понякога се хващам за топките, за задника... вчера случайно направих така два пъти. Истината е, че съм доста спокоен, защото съвестта ми е чиста. Това е жест, който може да се случи, но оттам да ми казват, че принадлежа към нацистка група и ме грози глоба до 60 000 евро... Този тук няма да го преглътне. Аз съм този, който ще говори с членовете на клуба, клубът не ме изхвърля. Сега ще го направят, логично, защото някой трябва да плати, и това ще бъда аз, глупакът на селото“, уверява Антонио във видеото.

“Нацистите не се събират с чернокожи, не се събират с гейове, не се обличат като жени. Е, ето го нациста, макар че нещо не се връзва. Този нацист тук има двама осиновени чернокожи и който иска, може да им се обади по телефона веднага. Техният Тони е насреща за всичко. Няма човек, който да харесва гейовете повече от Тони. Мен ме ожени гей, защото аз го избрах. Този тук се облича като жена, слага си червило и отива на поклонението в Росио. Имам шест цигански рокли, не една, не две, не три, а шест. Нямам търпение да дойде Росио и да се забавлявам с моите гейове, защото ги обожавам. Ето ви го нациста“, продължава той.

🗣️Las explicaciones del hincha Del Real Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi en el Real Madrid - Benfica de #UCL.



[📽️vía: @ESdiario_com] pic.twitter.com/RgBaSE2Y1T — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) February 26, 2026

„До вчера си мислех, че „наци“ е марка джин. Този уикенд отиваме в Росио и си казвам: „Хайде да вземем две бутилки „наци“, но както изглежда, „наци“ не е бутилка джин. Така че, нищо, поднасям извинения, защото нямам друг избор, въпреки че все още не знам защо. Предложиха да ме изключат от клуба, това е, предложиха ми го. Как? А, казвало се „предложено“, е, хванете ме за... Довиждане!“, завършва Галвес.

