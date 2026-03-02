Росиниър: Не си спомням мач, който да не сме заслужавали да спечелим

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър призна, че в клуба са разочаровани от пропуснатите възможности във вчерашното дерби с Арсенал. Младият англичанин е доволен от представянето на отбора си в последните три мач, но отчита, че във важните моменти тимът не е използвал възможностите, което го е лишило от победите в тях. Откакто Росиниър пое отбора, Челси има три загуби, като и трите бяха от Арсенал. В сряда "сините от Лондон" гостуват на Астън Вила в много важен двубой за битката за място в Шампионската лига.

"Чувстваме се разочаровани от пропусната възможност. В последните ни три мача се представихме добре, но в най-важните моменти не се възползвахме от възможностите си.

Не мога да се сетя за нито един мач, откакто поех ръководството, който не заслужавахме да спечелим. Дори срещу Уест Хам, когато изоставаме с 2:0, заслужавахме да спечелим мача. Това, което не направихме, е да се възползваме от моментите в последните срещи. А за един треньор това може да бъде наистина разочароващо. Тези играчи са повече от способни да представят идентичността, с която искам да играя. Но това отнема месеци. Това, което трябва да направим, е да печелим в краткосрочен план, но също така да се уверим, че ще сме постоянно на елитно ниво в дългосрочен план", заяви Росиниър.

Мениджърът коментира отново и темата с дисциплинарните проблеми и големият брой червени картони, които получават играчите му.

"Трябва да се подобрим. Моята работа е да създам култура на отговорност. Имаш нужда от това съотборниците ти да ти помогнат, но всичко зависи от теб самия. Педро Нето се извини на отбора. Ще ни липсва в следващия мач. Трябва да видя подобрение в поведението му. Не е само той обаче, защото получихме жълти картони за ненужни протести и нарушения. Ако искаме да се подобрим и да стигнем до мястото, където искаме да бъдем, трябва да направим съзнателна стъпка сега, за да сме сигурни, че това няма да се повтори".

"Причината Астън Вила да вкарва страхотни голове е, че има чудесни атакуващи играчи. Ще бъде много труден мач. Те са много клинични по отношение на положенията, които създават. Ще търсят реакция заради последния си резултат, така че ще се подготвим за много труден мач", добави Росиниър по отношение на предстоящия съперник.

"Кукурея е все по-близо. Изглежда добре и се надяваме да го включим отново в игра. Ако не за сряда, то поне за събота. Естевао вече тича на тренировъчния терен. Ромео Лавия е близо. Искам да управлявам неговото натоварване по различен начин, що се отнася до рехабилитацията. Коул Палмър получи удар, но е напълно добре. Игра 83 минути и го замених заедно с Енцо, защото двамата имаха жълти картони. Той обаче няма никакви проблеми да започне в сряда", завърши Росиниър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages