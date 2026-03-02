Росиниър

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър коментира загубата на неговия Челси от Арсенал с 1:2 в 28-ия кръг на Премиър лийг.

„Последните три мача бяха повторение на една и съща история. Доминирахме във всеки мач. Никога не соча с пръст, но е ясно къде трябва да се подобрим. Трябва да бъдем безмилостни и в двете наказателни полета. Два допуснати гола от корнери и червен картон - това е историята на нашия сезон. Първият гол беше страхотен. Арсенал е може би най-добрият отбор в света в това отношение. Вторият беше просто разочароващ. Трябва да играем по-добре. Не искам да говоря постоянно за това какво правим добре. Имаме много какво да подобрим преди гостуването на Астън Вила. Това е комбинация от фактори – маркиране, играчи в зоните и работа на вратаря. Няма да отделя нито един фактор, но ще се съсредоточа върху тях по време на тренировката", започна Роиниър.

- Какво не е наред в Челси ?

„Трудно е да се посочи само една причина. Плащат ни, за да печелим мачове, и ако си мислите, че не сме обръщали внимание на това, това е просто лудост. Мислех, че болката от загубата на две точки срещу Лийдс и Бърнли ще ни даде тласък напред.“

Мисля, че тактическата ни настройка беше добра. Арсенал не създаваше проблеми до получаването на статични положения.

– Вие сте с 6 точки зад първите 4.

„Играем срещу тях (съперници за място в Шампионската лига - Sports). Ако решим проблемите си, ще имаме голям шанс - толкова е просто“, каза Розениор пред Sky Sports.