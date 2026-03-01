Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре

Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре

  • 1 март 2026 | 22:26
  • 221
  • 0

Микел Артета остана доволен от способността на неговите играчи да доминират във важните моменти при победата с 2:1 в лондонското дерби срещу Челси от 28-ия кръг на английската Премиър лийг. Тя върна и дистанцията от пет точки спрямо преследвача Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко.

„Знаехме, че ще бъде труден мач. Те са отбор на високо ниво, много добре подготвен от треньора си. Мисля, че направихме някои страхотни неща през целия мач. Голът, който допуснахме в края на първото полувреме, беше разочароващ, но имахме цялото второ полувреме пред себе си. Трябваше да контролираме топката много по-добре. Разбрахме важността на индивидуалните дуели при статични положения, защото Челси е топ отбор, който атакува и се защитава добре при статични положения”, започна Артета.

Наставникът на “артилеристите” остана лаконичен относно спорния момент за евентуална дузпа.

„Не съм гледал отново най-запомнящите се моменти, но беше истинска борба през целия мач“, отговори Артета.

Накрая мениджърът говори и относно Рая и ситуацията в екипа.

“Последното спасяване на Дейвид беше невероятно. Не трябваше да се озоваваме в тази ситуация. Много сме доволни, защото знаем, че изиграхме два трудни мача през последната седмица. Доволен съм от отношението на играчите и готовността им да стигнат докрай и да доминират. Март е, играем във всички състезания и сме сред лидерите“, завърши Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

Севиля се справи с пасив от два гола и стигна до точка в градското дерби

  • 1 март 2026 | 21:47
  • 531
  • 0
На почивката: Рома 1:0 Ювентус

На почивката: Рома 1:0 Ювентус

  • 1 март 2026 | 21:46
  • 2662
  • 1
Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

Почина първият треньор на Марадона в Италия и последен такъв на Платини

  • 1 март 2026 | 21:21
  • 2988
  • 0
Торино показа различно лице в дебюта на новия си треньор

Торино показа различно лице в дебюта на новия си треньор

  • 1 март 2026 | 21:03
  • 1154
  • 0
Айнтрахт продължи възхода си при Риера след силно включване от пейката

Айнтрахт продължи възхода си при Риера след силно включване от пейката

  • 1 март 2026 | 20:40
  • 782
  • 0
Колина: 10 секунди щяха да спестят една кошмарна седмица

Колина: 10 секунди щяха да спестят една кошмарна седмица

  • 1 март 2026 | 20:34
  • 5862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 123398
  • 613
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 43765
  • 118
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 11703
  • 22
Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

  • 1 март 2026 | 20:29
  • 20225
  • 53
На почивката: Рома 1:0 Ювентус

На почивката: Рома 1:0 Ювентус

  • 1 март 2026 | 21:46
  • 2662
  • 1
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 23903
  • 67