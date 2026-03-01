Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре

Микел Артета остана доволен от способността на неговите играчи да доминират във важните моменти при победата с 2:1 в лондонското дерби срещу Челси от 28-ия кръг на английската Премиър лийг. Тя върна и дистанцията от пет точки спрямо преследвача Манчестър Сити, който обаче е с мач по-малко.

„Знаехме, че ще бъде труден мач. Те са отбор на високо ниво, много добре подготвен от треньора си. Мисля, че направихме някои страхотни неща през целия мач. Голът, който допуснахме в края на първото полувреме, беше разочароващ, но имахме цялото второ полувреме пред себе си. Трябваше да контролираме топката много по-добре. Разбрахме важността на индивидуалните дуели при статични положения, защото Челси е топ отбор, който атакува и се защитава добре при статични положения”, започна Артета.

Наставникът на “артилеристите” остана лаконичен относно спорния момент за евентуална дузпа.

„Не съм гледал отново най-запомнящите се моменти, но беше истинска борба през целия мач“, отговори Артета.

Накрая мениджърът говори и относно Рая и ситуацията в екипа.

“Последното спасяване на Дейвид беше невероятно. Не трябваше да се озоваваме в тази ситуация. Много сме доволни, защото знаем, че изиграхме два трудни мача през последната седмица. Доволен съм от отношението на играчите и готовността им да стигнат докрай и да доминират. Март е, играем във всички състезания и сме сред лидерите“, завърши Артета.