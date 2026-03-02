Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Гуардиола все още не знае кога Холанд ще бъде готов

Гуардиола все още не знае кога Холанд ще бъде готов

  • 2 март 2026 | 13:38
  • 336
  • 0
Гуардиола все още не знае кога Холанд ще бъде готов

В Манчестър Сити се надяват, че контузията, която отстрани Ерлинг Холанд за срещата с Лийдс през уикенда, не е сериозна. Норвежкият нападател пропусна победата с 1:0 на Сити във Висшата лига поради неуточнен проблем, получен по време на тренировка.

Мениджърът Пеп Гуардиола не даде ясна индикация кога 25-годишният футболист ще може да се завърне.

Холанд, който отбеляза 29 гола във всички турнири през този сезон, ще премине прегледи днес и утре преди двубоя с Нотингам Форест на стадион „Етихад“ в сряда.

„Нямам отговор в момента“, заяви Гуардиола след мача Лийдс в събота. „Той не беше готов за днес, но имаме четири дни преди срещата с Нотингам и след това още три дни до мача от ФА Къп срещу Нюкасъл“, добави испанският специалист.

Нико О'Райли, който беше заменен поради контузия в гезена след 70 минути игра срещу Лийдс, също ще бъде прегледан.

