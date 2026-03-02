Арсенал вече е постигнал най-много победи след гол от корнер в един сезон

В неделя вечер Арсенал постигна успех с 2:1 над Челси и направи нова крачка към титлата в Премиър лийг. Това бе общо девети успех на “артилеристите” от началото на кампанията, в който те печелят след победно попадение от корнер. Това е най-големият брой победни попадения от ъглов удар, като възпитаниците на Микел Артета изпревариха Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи” записват осем победи с точни изстрели след корнер през последната шампионска кампания на сър Алекс Фъргюсън през 2012/13.

Арсенал се справи във важен тест, ъгловите удари отново бяха решителни

Арсенал е взимал лидерството в своите мачове в девет двубоя след голове от корнери, което ги изравнява на върха в тази класация с представянето на Саутхамптън през 1994/95. Само два отбора са достигали до двуцифрен брой отбелязани попадения от ъглов удар, а цели 13 са отбелязвали по-малко от половината на постижението на лондончани. Бразилският защитник Габриел Магаляеш пък до момента е имал участие в общо 25 гола (20 точни изстрела и 5 асистенции) в шестте си сезона с екипа на Арсенал, което е най-високото постижение за централен защитник на отбора в цялата му история.

Артета: Трябваше да контролираме топката много по-добре

През този сезон в Премиър лийг са отбелязани повече голове от корнери (138 в 281 мача), отколкото през цялата минала кампания (135 в 380 мача).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages