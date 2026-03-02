Калафиори: Бих искал да се върна в Рома в някакъв момент

Защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори се надява един ден да се завърне в Рома, откъдето тръгна за големия футбол. Италианският национал е юноша на "вълците", но не успя да се наложи в отбора и бе продаден първоначално на швейцарския Базел, след това на Болоня, а от 2024 година е играч на Арсенал.

Калафиори даде интервю в подкаста Supernova на Алесандро Кателан и разкри, че би искал отново да носи фланелката на "джалоросите". „Бих искал да се върна в Рома рано или късно, но не мога да го планирам. Оставих недовършена работа там. Имах възможност да играя повече, но след това, поради различни причини, отидох под наем и след това ме продадоха. Определено не се справих толкова добре, колкото се надявах. Дори не успях да празнувам пред Южната трибуна на "Олимпико“, заяви бранителят.

Calafiori reveals: “I would like to return to Roma at some point.” https://t.co/DAaBp6q4Jl — RomaPress (@ASRomaPress) March 2, 2026

Калафиори, който дебютира в първия отбор под ръководството на Пауло Фонсека през 2020 г. срещу Ювентус, изрази специалната си връзка с клуба и града. 23-годишният римлянин има 10 участия в Серия "А" за „джалоросите“, като отбеляза единствения си гол в Лига Европа срещу Йънг Бойс.

