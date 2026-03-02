Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Калафиори: Бих искал да се върна в Рома в някакъв момент

Калафиори: Бих искал да се върна в Рома в някакъв момент

  • 2 март 2026 | 15:56
  • 596
  • 1

Защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори се надява един ден да се завърне в Рома, откъдето тръгна за големия футбол. Италианският национал е юноша на "вълците", но не успя да се наложи в отбора и бе продаден първоначално на швейцарския Базел, след това на Болоня, а от 2024 година е играч на Арсенал.

Калафиори даде интервю в подкаста Supernova на Алесандро Кателан и разкри, че би искал отново да носи фланелката на "джалоросите". „Бих искал да се върна в Рома рано или късно, но не мога да го планирам. Оставих недовършена работа там. Имах възможност да играя повече, но след това, поради различни причини, отидох под наем и след това ме продадоха. Определено не се справих толкова добре, колкото се надявах. Дори не успях да празнувам пред Южната трибуна на "Олимпико“, заяви бранителят.

Калафиори, който дебютира в първия отбор под ръководството на Пауло Фонсека през 2020 г. срещу Ювентус, изрази специалната си връзка с клуба и града. 23-годишният римлянин има 10 участия в Серия "А" за „джалоросите“, като отбеляза единствения си гол в Лига Европа срещу Йънг Бойс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 2445
  • 0
Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

  • 2 март 2026 | 14:51
  • 4894
  • 4
Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

  • 2 март 2026 | 14:46
  • 831
  • 3
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

  • 2 март 2026 | 14:44
  • 612
  • 7
В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 14:32
  • 439
  • 0
Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

  • 2 март 2026 | 14:02
  • 911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1795
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10051
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25736
  • 46
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 3001
  • 7
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 7014
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6593
  • 8