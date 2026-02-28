Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Групата на ЦСКА за гостуването на Септември

Групата на ЦСКА за гостуването на Септември

  • 28 фев 2026 | 12:46
Групата на ЦСКА за гостуването на Септември
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешното гостуване на Септември от 23-ия кръг на еfbet Лига. Мачът стартира в 17:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30.Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

