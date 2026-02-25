Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември (София) и ЦСКА са вече в продажба. Пропуските за феновете на “червените” варират от 15 до 30 евро. Срещата от 23-ия кръг на efbet Лига е на 28 февруари (събота) от 17:30 часа на стадион “Васил Левски”.

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Билетите за гостуването на Септември от 23-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 28 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуските са налични онлайн ТУК, а в деня на мача ще са в продажба и физически на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“. Привържениците на ЦСКА могат да закупят билети за Сектор А (включително за ВИП ложите), както и за Сектор Г.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложи – 30 евро (58,67 лв.)

Сектор А – 20 евро (39,12 лв.)

Сектор Г – 15 евро (29,34 лв.)

Напомняме, че притежателите на абонаментни карти за домакинствата на ЦСКА НЯМА да могат да посетят двубоя с тях.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

НАПРЕД, АРМЕЙЦИТЕ!