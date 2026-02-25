Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

  • 25 фев 2026 | 14:22
  • 200
  • 0

Билетите за двубоя между Септември (София) и ЦСКА са вече в продажба. Пропуските за феновете на “червените” варират от 15 до 30 евро. Срещата от 23-ия кръг на efbet Лига е на 28 февруари (събота) от 17:30 часа на стадион “Васил Левски”.

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни
Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Билетите за гостуването на Септември от 23-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 28 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуските са налични онлайн ТУК, а в деня на мача ще са в продажба и физически на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“. Привържениците на ЦСКА могат да закупят билети за Сектор А (включително за ВИП ложите), както и за Сектор Г.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложи – 30 евро (58,67 лв.)

Сектор А – 20 евро (39,12 лв.)

Сектор Г – 15 евро (29,34 лв.)

Напомняме, че притежателите на абонаментни карти за домакинствата на ЦСКА НЯМА да могат да посетят двубоя с тях.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

НАПРЕД, АРМЕЙЦИТЕ!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

  • 25 фев 2026 | 09:38
  • 1185
  • 0
Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

  • 25 фев 2026 | 09:30
  • 3795
  • 7
Какалов с култова история от Беларус: Изгониха ме заради телефон на стойност 30 000 долара

Какалов с култова история от Беларус: Изгониха ме заради телефон на стойност 30 000 долара

  • 25 фев 2026 | 09:06
  • 13793
  • 36
Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

  • 24 фев 2026 | 21:46
  • 2271
  • 4
Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

  • 24 фев 2026 | 21:11
  • 1807
  • 7
Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

  • 24 фев 2026 | 20:52
  • 8960
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 649
  • 0
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1313
  • 2
Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 628
  • 0
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 14375
  • 13
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 21913
  • 35
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 17211
  • 58