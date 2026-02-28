Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 192
  • 0
Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

Полузащитникът на Лудогорец Агибу Камара е все по-близо до завръщане в игра. "Орлите" публикуваха видео, от което се вижда, че халфът провежда интензивни тренировки във фитнеса.

В края на 2025 г. Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. През този сезон той има едва три мача - за последно беше на терена на 27 ноември при победата над Селта с 3:2.

Лудогорец е платил сериозна сума за Салидо
Лудогорец е платил сериозна сума за Салидо

"Здравейте, фенове на Лудогорец! Много се радвам да започна тренировки, доскоро!", се обърна Камара към привържениците на разградчани.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

  • 28 фев 2026 | 09:46
  • 404
  • 0
Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

  • 28 фев 2026 | 09:34
  • 8632
  • 13
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6837
  • 6
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 3584
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13463
  • 105
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4529
  • 9
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 11004
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9676
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6837
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13463
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4501
  • 0