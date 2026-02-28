Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

Полузащитникът на Лудогорец Агибу Камара е все по-близо до завръщане в игра. "Орлите" публикуваха видео, от което се вижда, че халфът провежда интензивни тренировки във фитнеса.

В края на 2025 г. Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак. През този сезон той има едва три мача - за последно беше на терена на 27 ноември при победата над Селта с 3:2.

"Здравейте, фенове на Лудогорец! Много се радвам да започна тренировки, доскоро!", се обърна Камара към привържениците на разградчани.