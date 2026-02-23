Популярни
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обяви програмата си до мача със Септември (Сф)

ЦСКА обяви програмата си до мача със Септември (Сф)

  • 23 фев 2026 | 16:19
  • 656
  • 0
ЦСКА ще стартира утре (24 февруари) подготовка за следващия шампионатен двубой от efbet Лига срещу столичния Септември. В състава на Христо Янев няма футболисти със сериозни здравословни оплаквания след победата над Славия (1:0) в събота и всички ще продължат да се готвят на пълни обороти.

В групата на "червените" за предстоящия мач се завръщат Джеймс Ето'о и Анжело Мартино, които изтърпяваха наказание срещу "белите". Във вторник тимът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево, а от сряда до петък "армейците" ще имат по едно занимание дневно.

ЦСКА гостува на Септември на 28 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

