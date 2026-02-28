Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Симов: Липсваше ни завършващият удар

Симов: Липсваше ни завършващият удар

  • 28 фев 2026 | 14:46
  • 352
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след нулевото равенство срещу Берое. Наставникът на врачани обърна внимание на играта в последната фаза, като разкри, че иска повече от своите футболисти при завършващия удар.

"Не може да отбележим гол. Изцяло контролирахме двубоя. Първото полувреме направихме много хубави неща, но ни липсваше завършващият удар и последният пас. Пореден отбор, който идва да играе срещу нас и да се защитава. Това ни затруднява.

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Цяла седмица наблегнахме на завършващата фаза, за да вкараме увереност на футболистите. Търсим всякакви варианти и ще продължаваме да ги търсим. Отборът на Берое е доста агресивен и отговорихме подобаващо. Надявам се в следващите мачове да подобрим този компонент от играта. 

Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола
Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

Играта в защита е отборна. Целият тим трябва да играе в защита, както и в атака. Колективната игра и саможертвата на моменти може само да ме радва.

Мачовете срещу отбори с повече качество от нас ни дават увереност, че можем да се противопоставим. Във всеки един двубой се опитваме да го правим", заяви Симов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

  • 28 фев 2026 | 09:46
  • 403
  • 0
Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

  • 28 фев 2026 | 09:34
  • 8620
  • 13
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6772
  • 6
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 3582
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13417
  • 105
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2827
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

Добруджа 2:1 Черно море, пълен обрат за домакините

  • 28 фев 2026 | 15:20
  • 4448
  • 9
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 10966
  • 32
Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

Ботев (Враца) и Берое не намериха път към гола

  • 28 фев 2026 | 14:22
  • 9639
  • 21
Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

Втора лига на живо: Етър кове "чуковете"

  • 28 фев 2026 | 15:10
  • 6772
  • 6
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 13417
  • 105
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 4485
  • 0