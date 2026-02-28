Симов: Липсваше ни завършващият удар

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след нулевото равенство срещу Берое. Наставникът на врачани обърна внимание на играта в последната фаза, като разкри, че иска повече от своите футболисти при завършващия удар.

"Не може да отбележим гол. Изцяло контролирахме двубоя. Първото полувреме направихме много хубави неща, но ни липсваше завършващият удар и последният пас. Пореден отбор, който идва да играе срещу нас и да се защитава. Това ни затруднява.

Цяла седмица наблегнахме на завършващата фаза, за да вкараме увереност на футболистите. Търсим всякакви варианти и ще продължаваме да ги търсим. Отборът на Берое е доста агресивен и отговорихме подобаващо. Надявам се в следващите мачове да подобрим този компонент от играта.

Играта в защита е отборна. Целият тим трябва да играе в защита, както и в атака. Колективната игра и саможертвата на моменти може само да ме радва.



Мачовете срещу отбори с повече качество от нас ни дават увереност, че можем да се противопоставим. Във всеки един двубой се опитваме да го правим", заяви Симов.