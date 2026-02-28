Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев намекна за оставка

Илиан Илиев намекна за оставка

  • 28 фев 2026 | 17:18
  • 12753
  • 18

Наставникът на Черно море Илиан Илиев намекна, че скоро може да хвърли оставка. "Моряците" паднаха с 1:2 при гостуването си на Добруджа, като до момента варненският тим няма победа след зимната пауза в efbet Лига.

"Загубихме по изключително глупав начин. Губим единоборства, правим фаул, получаваме гол. После глупав червен картон. По-глупаво изиграване на мач няма как да има. Второто полувреме се опитахме с човек по-малко да направим нещо, имахме положения. Може би след загубата от Локомотив (Пловдив) се разклатихме психически. Кой можем да подценим ние? Постигнали сме неща през годините с характер и отборен дух - неща, които липсват за съжаление, казах им го в съблекалнята това.

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Ако отборът не си върне духа - това, което е било винаги силно при нас, независимо от изпълнителите, трудно можем да си върнем мястото, което сме градили с години. Губим го с няколко мача, продължаваме да го губим. Влизаш добре, после две глупави грешки, без агресивност в тези ситуации, трудно може да се получи. Мачът го имаш в ръцете си - загубено единоборство, глупав фаул, центриране, гол. Същото при втория гол. Във времето не можах да променя тези неща.

Ясен Петров: Да сме малко по-скромни, да не ви казвам на какви места водихме футболистите
Ясен Петров: Да сме малко по-скромни, да не ви казвам на какви места водихме футболистите

Да ви кажа честно, може да има промяна не от гледна точка на футболистите. Ще разберете. Може и да е свързана с моята позиция. Дали е емоция? Няма значение, дайте да не извличаме от едно изречение някакви поуки. Като има нещо, ще ви кажем", заяви легендарният варненски халф на стадион "Дружба".

Снимки: Startphoto

