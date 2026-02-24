Популярни
  3. Кюстендилеца похвали всички, които работят в ЦСКА

Кюстендилеца похвали всички, които работят в ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 10:49
  • 882
  • 1

Лидерът на организираните фенове на ЦСКА Иван Велчев - Кюстендилеца похвали изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов и като цяло ръководството на "армейците" след трансфера на аржентинеца Факундо Родригес.

Официално: ЦСКА привлече Факундо
Официално: ЦСКА привлече Факундо

"Добре дошъл в ЦСКА! Вангел Вангелов показва на всички псевдо футболни капацитети как се прави… Явно, когато си приел ЦСКА за кауза и не си поредният измамник, дошъл да пооткрадне нещо от клуба, е възможно да направиш селекция навреме и то с точните играчи. Адмирации за всички работещи за ЦСКА в момента", коментира тарторът на сектор "Г" под публикацията с представянето на Факундо Родригес във "Фейсбук".

