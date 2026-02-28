Популярни
Очаквайте: Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  3. Втора лига стартира с 5 срещи

  • 28 фев 2026 | 09:23
  • 385
  • 0
Днес стартират мачовете от 22-ия кръг на Втора професионална лига. В 14:00 часа има цели пет двубоя, като един от най-силните отбори в групата Фратрия има коварно гостуване в Своге на Спортист.

 Ето и всички срещи от 22-ия кръг:  

Събота, 14:00 часа:  
Лудогорец II - Севлиево 
Спортист (Своге) - Фратрия 
Етър - Миньор (Перник) 
Черноморец (Бургас) - Локомотив (ГО)
Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)  

Неделя, 12:30 часа: 
Дунав - Вихрен  

Неделя, 14:30 часа: 
Марек - Янтра

  Понеделник, 15:30 часа: 
Беласица - ЦСКА II

