Втора лига стартира с 5 срещи

Днес стартират мачовете от 22-ия кръг на Втора професионална лига. В 14:00 часа има цели пет двубоя, като един от най-силните отбори в групата Фратрия има коварно гостуване в Своге на Спортист.

Ето и всички срещи от 22-ия кръг:



Събота, 14:00 часа:

Лудогорец II - Севлиево

Спортист (Своге) - Фратрия

Етър - Миньор (Перник)

Черноморец (Бургас) - Локомотив (ГО)

Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)



Неделя, 12:30 часа:

Дунав - Вихрен



Неделя, 14:30 часа:

Марек - Янтра



Понеделник, 15:30 часа:

Беласица - ЦСКА II