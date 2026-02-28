Втора лига стартира с 5 срещи

Днес стартират мачовете от 22-ия кръг на Втора професионална лига. В 14:00 часа има цели пет двубоя, като един от най-силните отбори в групата Фратрия има коварно гостуване в Своге на Спортист.
Ето и всички срещи от 22-ия кръг:
Събота, 14:00 часа:
Лудогорец II - Севлиево
Спортист (Своге) - Фратрия
Етър - Миньор (Перник)
Черноморец (Бургас) - Локомотив (ГО)
Пирин (Благоевград) - Спартак (Плевен)
Неделя, 12:30 часа:
Дунав - Вихрен
Неделя, 14:30 часа:
Марек - Янтра
Понеделник, 15:30 часа:
Беласица - ЦСКА II