"Сектор Г": Трябва да влезем в плейофите с максимален брой точки

  • 24 фев 2026 | 11:17
  • 765
  • 4
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с позиция преди гостуването на Септември (София) на Националния стадион "Васил Левски".

Кюстендилеца похвали всички, които работят в ЦСКА
Кюстендилеца похвали всички, които работят в ЦСКА

"Армейци, в събота отново сме на Националния стадион, този път срещу "Септември" от 17:30 ч. Прогнозите са за топло и приятно за сезона време, въпреки че когато ЦСКА играе това няма значение за нас! Остана още малко до края на редовния шампионат и трябва да влезем в плейофите с максимален брой точки и увереност - така, както приляга на червения гигант! Очакваме всички вас да се позабавляваме отново и да продължим с доминацията си. Един до друг сме строени, полудели и смели!", написаха феновете на "армейците".

