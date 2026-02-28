Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

Един от известните привърженици на Левски Константин Папазов, който е президент на баскетболния клуб на "сините", е в Израел. Тити говори пред Sportal.bg и успокои спортната общественост, че е добре, въпреки ситуацията в Близкия изток. Както е известно, тази сутрин израелското министерство на отбраната обяви, че израелските сили са атакували Иран.

"Чакаме развитие около възможността с отбора на Апоел (Тел Авив) да напуснем Израел в посока София. Аз съм добре, благодаря за загрижеността! В 8 и нещо сутринта чухме сирените, отидохме в бомбоубежището, което е с много масивни стени - там телефоните нямат обхват. На ниво "минус 3" и ниво "минус 4", където е паркингът, вече можеш да говориш. Чакаме заедно с Димитрис Итудис в една от най-модерните кооперации тук, всъщност то направо си е голям билдинг на 42 етажа.

Въздушното пространство е затворено, Йордания също беше вариант, но за момента не става да тръгнем оттам. Важното е мачът от Евролигата във вторник да се проведе и Левски утре да победи Локомотив (София) на "Герена". Както казах, добре съм. Е, разбрах се вече с Георги Глушков и Сашо Везенков да се кръсти една голяма баскетбола зала на мое име, за да отговаря на присъствието ми в българския баскетбол. Шегувам се, разбира се", заяви Тити от Тел Авив.