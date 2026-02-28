Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
Септември (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от 23-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Васил Левски" стартира в 17:30 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов.

Символичните домакини на срещата се намират на предпоследната 15-а позиция в класирането, докато "армейците" заемат четвъртото място.

Септемврийци започнаха втория дял от кампанията със загуба от Добруджа (0:3), след което записаха важен успех над Монтана (1:0). Сблъсъкът с Локомотив (София) от предния кръг пък беше отложен заради падналия сняг и недоброто състояние на тревното покритие на стадиона в "Надежда".

Отборът на Христо Янев е безгрешен от началото на пролетния полусезон. "Червените" постигнаха общо четири победи - три за първенство и една за Купата на България, с която се класираха на полуфинал в турнира. Преди седмица едно от новите попълнения на ЦСКА - Алехандро Пиедраита, прикова вниманието на футболната общественост с феноменалния гол, който донесе трите точки на неговия тим срещу Славия (1:0).

В последните дни "армейците" осъществиха един входящ и един изходящ трансфер. Аржентинският защитник Факундо Родригес беше привлечен, а в посока Локомотив (Пловдив) пък пое Георги Чорбаджийски.

За днешната среща Янев отново ще може да разчита на Анжело Мартино и Джеймс Ето'о, които се завръщат след наказание.

В лагера на Септември (София) няма сериозни кадрови проблеми и Акис Вавалис ще заложи на оптимален състав в търсене на изненада.

Септември (София) - ЦСКА

Начало: 17:30 часа
Съдия: Никола Попов
Стадион: "Васил Левски", София

