Хосу Урибе: Поздравления за Салидо, отиде в много добър европейски отбор

Наставникът на Берое Хосу Урибе похвали своя отбор след нулевото равенство като гост на Ботев (Враца), но поиска той да е по-ефективен в атака.

"Равенството е справедливо. Ботев стоеше по-добре през първото полувреме, а ние - през второто. Коректен резултат.

Това, че в три от последните четири мача не сме допуснали гол, се дължи на целия отбор. Днес бяхме близо до победата. Играчите полагат много усилия, но трябва да бъдем по-ефективни към атаката.

Салидо? Много важен трансфер. Отрази ни се много добре. Клубът работи усилено да намери негов заместник. Добре стоим в защита, но ни трябва повече ефективност в атака. Искам да го поздравя, защото даде много на отбора. Сега отива в много добър европейски отбор. Търсим играч с неговите характеристики. Имаме два мача със Славия и Добруджа, които са много важни за нас", каза Урибе.