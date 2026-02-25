Емо Данчев: ЦСКА ми напомня на Лудогорец в началото

Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Почти целият спортен живот на Емил Данчев е свързан с ЦСКА. Малцина знаят, че и като юноша той е бил част от червения клуб. Най-ярката му роля в тима е на изпълнителен директор, за какъвто е назначен през 1993 г. Остава на този пост цели шест години, а през това време контактите му в цяла Европа помагат на ЦСКА да реализира едни от най-успешните си изходящи трансфери. Данчев даде поредното си интересно мнение за ситуацията в ЦСКА от началото на пролетния дял на шампионата.

"Сектор Г": Време е за шоу! За честта на родината, за ЦСКА и дружината

"ЦСКА играе много добър футбол и затова имат роля всички, които работят в клуба. Да не ритнем гърнето, но ако продължават така, може още да прогресират в първенството. Силно се надявам отборът да се добере до второто място в първенството и да постигне триумф тази година за Купата. Преди около месец казах, че селекционната политика този път е доста професионална. Всички играчи имат своя дан за отбора, видяхте и в последния мач отново ново попълнение донесе победата. Такъв скок като този, който прави ЦСКА в момента, не се наблюдава много често във футбола. От последните места в началото на кампанията до претендент за медали и един от фаворитите за Купата", коментира Емил Данчев пред "Мач Телеграф".

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

"Очаквам още по-добро представяне от отбора до края на сезона. Пак казвам - надявам се на триумф за купата и максимално горно класиране в първенството. За купата съперникът е най-сериозният, който можеше да ни се падне, но Лудогорец виждаме, че не е този, който беше, макар че играе силно в Лига Европа. Но искам да подчертая, че именно участието в европейските турнири може да ги разфокусира и за Купата, както и за първенство. Надявам се ЦСКА да се възползва от това. Отборът не е открил топлата вода, за да изглежда вече като нормален европейски клуб, защото това, което се прави в ЦСКА в момента, малко ми напомня на това, което Лудогорец направи, когато стъпи на сцената на елитния ни футбол", завърши той.