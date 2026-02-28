Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

Футболистът на Ботев (Враца) Мартин Смоленски сподели след нулевото равенство с Берое, че късметът отново е убегнал на неговия тим.

„Създадохме изключително много положения пред тяхната врата, но нямахме късмет да отбележим. Липсва ни късмет. Създаваме много положения и скоро късметът ще дойде. Явно работим добре, единствено голът ни липсва. Играем много добре. И срещу Черно море направихме страхотен мач, и днес също. Колективът е добър. За мен най-важно е да съм в стартовия състав. Чувствам се добре на всяка позиция. Работата на новия треньор в ЦСКА е показателна. Те са отборът в най-добра форма. Очаква ни труден мач. Излизаме за победа или най-малкото – да не паднем“.