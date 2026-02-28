11-те на Добруджа и Черно море

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Черно море, които се изправят един срещу друг в двубой от 23-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" е от 15:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Домакините се намират в подем, откакто Ясен Петров пое отбора. От началото на втория дял на сезона тимът записа две победи и едно равенство и се измъкна от дъното на класирането. "Моряците" пък все още търсят своя първи успех през пролетта - дотук футболистите на Илиан Илиев наредиха три хикса и излязоха от четворката в подреждането.

Добруджа - Черно море



Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 37. Венцислав Керчев (К), 27. Монтасар Трики, 35. Ди Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 9. Валду Те, 10. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов;

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 4. Росен Стефанов, 2. Цветомир Панов, 50. Ертан Томбак, 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 77. Селсо Сидни, 39. Николай Златев, 9. Хорхе Падийя.