Официално: ЦСКА привлече Факундо

ЦСКА обяви привличането на аржентинския бранител Факундо Родригес. Футболистът идва от Естудиантес и ще играе като преотстъпен в Борисовата градина до лятото на 2027 г.

"Добре дошъл, Факундо! ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му. Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Пожелаваме много успехи на Факундо Родригес с червения екип!", написаха "червените" в социалната мрежа.