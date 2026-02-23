Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 14993
  • 58
Слушай на живо
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

ЦСКА обяви привличането на аржентинския бранител Факундо Родригес. Футболистът идва от Естудиантес и ще играе като преотстъпен в Борисовата градина до лятото на 2027 г.

Адалберт Зафиров: Инвестициите и правилната селекция стоят зад възхода на ЦСКА
Адалберт Зафиров: Инвестициите и правилната селекция стоят зад възхода на ЦСКА

"Добре дошъл, Факундо! ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му. Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Пожелаваме много успехи на Факундо Родригес с червения екип!", написаха "червените" в социалната мрежа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

Нико Петров: Левски е копие на ПСЖ, но не може да пресира

  • 23 фев 2026 | 15:41
  • 5354
  • 24
Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

Локо II доиграва срещата с Гигант тази сряда

  • 23 фев 2026 | 15:24
  • 564
  • 0
Янтра се раздели с нападател

Янтра се раздели с нападател

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 1372
  • 1
Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец с интерес към крило от Швеция

  • 23 фев 2026 | 15:03
  • 3791
  • 4
Започва новият сезон на inbet Първа Лига

Започва новият сезон на inbet Първа Лига

  • 23 фев 2026 | 14:49
  • 906
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 3861
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

  • 23 фев 2026 | 18:44
  • 11172
  • 51
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 15035
  • 11
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 22338
  • 15
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 3929
  • 5
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 8278
  • 0