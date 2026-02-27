Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

Популярни
  • 27 фев 2026 | 15:32
Ясен Радев осигури още един медал за България на Купа „Странджа“. В категория до 55 килограма националът ни изигра страхотен мач и си проправи път към полуфиналите на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа. Той вдигна трибуните на крака с блестящ обрат. Радев се справи с класния представител на Турция Баран Киркгьозлер.

Двамата изнесоха много хубав мач, в който Ясен започна по-колебливо. След като отстъпи в първия рунд обаче националът ни показа на какво е способен. Той тръгна напред и с множество комбинации обърна развоя на сблъсъка за чиста победа с 5:0.

Така Радев се класира за полуфинал, където утре ще се изправи срещу украинеца Максим Зименко (Украйна).

