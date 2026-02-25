Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

Българският боксьор Уилиам Чолов донесе още една победа за България на международния турнир за Купа "Странджа". В категория до 80 килограма той преодоля Мустафа Абду след 5:0 съдийски гласа. Националът на България по бокс води тежка битка с представителя на Алжир, като успя да наложи волята си след здрави размени, в които имаше последната дума.

Така Чолов се класира за четвъртфиналите и в петък ще може да атакува минимум бронзово отличие. За място на полуфинал той ще се изправи срещу Ноа Хаджит (Белгия).

В категория до 65 килограма при жените Валерия Андреева отстъпи на белгийката Ошин Дерию.

До края на вечерта има още три мача с българско участие. На ринг Б Кирил Георгиев (+90 кг) ще боксира с Витор Силва (Бразилия) в деветия мач от програмата, а след него на ринг А Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Абдерахим Магта (Алжир). Вечерта ще закрие Димитър Димитров (+90 кг), който играе в последния мач на ринг Б срещу Андрий Халецкий (Украйна).

По-рано днес на турнира за Купа „Странджа" победи записаха Радослав Росенов, Златислава Чуканова и Венелина Поптолева и се класираха за четвъртфиналите.