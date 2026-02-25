Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

  • 25 фев 2026 | 21:11
  • 290
  • 0
Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

Българският боксьор Уилиам Чолов донесе още една победа за България на международния турнир за Купа "Странджа". В категория до 80 килограма той преодоля Мустафа Абду след 5:0 съдийски гласа. Националът на България по бокс води тежка битка с представителя на Алжир, като успя да наложи волята си след здрави размени, в които имаше последната дума.

Така Чолов се класира за четвъртфиналите и в петък ще може да атакува минимум бронзово отличие. За място на полуфинал той ще се изправи срещу Ноа Хаджит (Белгия).

В категория до 65 килограма при жените Валерия Андреева отстъпи на белгийката Ошин Дерию.

До края на вечерта има още три мача с българско участие. На ринг Б Кирил Георгиев (+90 кг) ще боксира с Витор Силва (Бразилия) в деветия мач от програмата, а след него на ринг А Йордан Морехон (+90 кг) ще срещне Абдерахим Магта (Алжир). Вечерта ще закрие Димитър Димитров (+90 кг), който играе в последния мач на ринг Б срещу Андрий Халецкий (Украйна).

По-рано днес на турнира за Купа „Странджа" победи записаха Радослав Росенов, Златислава Чуканова и Венелина Поптолева и се класираха за четвъртфиналите.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Награди "Вечен номер 1" за покойните Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян

Награди "Вечен номер 1" за покойните Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян

  • 25 фев 2026 | 20:29
  • 457
  • 1
Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

  • 25 фев 2026 | 17:31
  • 707
  • 0
Пет загуби за България на старта на турнира по борба в Тирана

Пет загуби за България на старта на турнира по борба в Тирана

  • 25 фев 2026 | 16:00
  • 1900
  • 2
Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

  • 25 фев 2026 | 14:54
  • 749
  • 0
Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 718
  • 0
Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

  • 25 фев 2026 | 13:18
  • 803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 23550
  • 48
Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 4594
  • 47
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 6674
  • 2
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 3344
  • 3
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 11794
  • 46
ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 1216
  • 3