Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

  • 24 фев 2026 | 18:23
  • 286
  • 0
Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

Ясен Радев се класира за четвъртфиналите на Купа „Странджа“. В категория до 55 килограма националът ни изигра много добър мач срещу Мейлис Шадудиев от Туркменистан. Той води здрава битка с представителя на Азия и въпреки неудобния обратен гард се справи със съперника си за 5:0 съдийски гласа. На 27 февруари Радев ще срещне Баран Киркгьозлер (Турция). Победа ще осигури на Ясен участие на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Успех постигна и Венелина Поптолева. В категория до 51 килограма тя се справи без проблеми с представителката на Египет Хабиба Али. Националката ни стигна до победа с 4:1 съдийски гласа и утре ще се изправи срещу Ярослава Маринчук (Украйна). В категория до 54 килограма Тала Хабас приключи участието си. Тя отстъпи на казахстанката Жайна Шекербекова с 0:5 гласа.

Във вечерната програма ни очакват още 4 двубоя с българско участие. Около 19:15 часа на ринг А Викторио Илиев (65 кг) ще играе с Лаша Гагнидзе (Грузия). По същото време на ринг Б Кристиян Димитров (85 кг) ще се изправи срещу Михаел Деруиш (Австрия). Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще срещне Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а на ринг А Семион Болдирев (90 кг) ще мери сили с друг представител на азиатската държава – Даулет Тулемисов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

  • 24 фев 2026 | 14:37
  • 522
  • 0
Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

  • 24 фев 2026 | 14:29
  • 609
  • 0
Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

  • 24 фев 2026 | 11:42
  • 718
  • 1
Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

  • 24 фев 2026 | 11:27
  • 419
  • 0
Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

  • 24 фев 2026 | 10:56
  • 452
  • 0
Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

  • 24 фев 2026 | 10:54
  • 473
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 22499
  • 140
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 55824
  • 81
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 8762
  • 3
Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 26814
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 18907
  • 10
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 11736
  • 17