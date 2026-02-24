Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

Ясен Радев се класира за четвъртфиналите на Купа „Странджа“. В категория до 55 килограма националът ни изигра много добър мач срещу Мейлис Шадудиев от Туркменистан. Той води здрава битка с представителя на Азия и въпреки неудобния обратен гард се справи със съперника си за 5:0 съдийски гласа. На 27 февруари Радев ще срещне Баран Киркгьозлер (Турция). Победа ще осигури на Ясен участие на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Успех постигна и Венелина Поптолева. В категория до 51 килограма тя се справи без проблеми с представителката на Египет Хабиба Али. Националката ни стигна до победа с 4:1 съдийски гласа и утре ще се изправи срещу Ярослава Маринчук (Украйна). В категория до 54 килограма Тала Хабас приключи участието си. Тя отстъпи на казахстанката Жайна Шекербекова с 0:5 гласа.

Във вечерната програма ни очакват още 4 двубоя с българско участие. Около 19:15 часа на ринг А Викторио Илиев (65 кг) ще играе с Лаша Гагнидзе (Грузия). По същото време на ринг Б Кристиян Димитров (85 кг) ще се изправи срещу Михаел Деруиш (Австрия). Около 20:45 часа Роселин Бачевски (90 кг) ще срещне Нурмагомед Юсупов (Казахстан), а на ринг А Семион Болдирев (90 кг) ще мери сили с друг представител на азиатската държава – Даулет Тулемисов.