Каква е истинската причина за реванша на Мейуедър и Пакяо

Семената за завръщането на Флойд Мейуедър-младши на професионалния ринг вероятно бяха посяти още когато Мани Пакяо за пръв път беше свързан с двубой за световната титла на WBC в полусредна категория срещу тогавашния шампион Марио Бариос през 2025 г.

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

Пакяо направи представяне „за вековете“. На 46 той върна времето назад и атакува Бариос с такава увереност и размах, че 30-годишният световен шампион изглеждаше разтърсен и шокиран, а успя да измъкне само спорно равенство, след като направи късен финален щурм.

Човек отвътре, участвал в организирането на Бариос – Пакяо, нямаше никакви илюзии какво може да означава силно представяне на Пакяо — за Premier Boxing Champions, които организираха шоуто, както за възможностите пред члена на Залата на славата след това.

Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

Източникът каза, че Мейуедър би бил сред заинтересованите. „Вероятно ще задейства нещо в главата му за реванш“, каза тогава източникът пред Uncrowned. „Това ще донесе огромни приходи.“

Макар Пакяо да настояваше, че е фокусиран единствено върху Бариос, той все пак подхрани идеята за реванш с Мейуедър, когато говори пред Uncrowned през онази юлска седмица преди завръщането си в Лас Вегас.

И така не беше изненада, когато в понеделник стана ясно, че Пакяо и Мейуедър ще се изправят отново един срещу друг.

„Флойд и аз дадохме на света това, което остава най-големият мач в историята на бокса“, каза Пакяо, вече на 47, при обявяването в понеделник на реванш на 19 септември в Netflix. „Феновете чакаха достатъчно дълго — те заслужават този реванш. Искам Флойд да живее с единствената загуба в професионалния си рекорд и винаги да помни кой му я нанесе.“

Мейуедър, на 49, изкара цялата си кариера, без да вкуси поражение, побеждавайки всеки от елитните бойци и звездите на касовите приходи като Оскар Де Ла Оя, Саул Канело Алварес, Диего Коралес, Артуро Гати и Конър Макгрегър. Той победи Пакяо с убедително решение, когато се срещнаха на ринга през 2015 г.

„Вече се бих с Мани и го победих веднъж“, каза Мейуедър в понеделник. „Този път резултатът ще е същият.“

Предвид това, което Пакяо показа срещу Бариос, ясно е защо той все още е в играта. Но моментът, в който Мейуедър решава да се върне, е интригуващ.

По-рано този месец Флойд съди вече прекратения си партньор за излъчване Showtime и бившия му президент Стивън Еспиноза, твърдейки, че те — с помощта на бившия съветник на Мейуедър, Ал Хеймън — са укривали и отклонявали приходи от боксовите му заработки. В иска Мейуедър твърди нарушение на договор, нарушение на доверителни задължения и неоснователно обогатяване и иска 340 милиона долара обезщетение.

В първото си изявление, откакто делото стана публично, Еспиноза отрече обвиненията пред Compas on the Beat:

„През цялата си кариера съм представлявал бойци, като съм се уверявал, че получават заплащането си както трябва“, каза Еспиноза. „Правих го за Оскар Де Ла Оя. Правих го за Майк Тайсън. Правех го за всеки боец, който беше развиван под шапката на Showtime. Гордея се с репутацията си — тя е репутация на човек с почтеност. И съм правил всичко, за да е сигурно, че един боец получава всяка стотинка, която заслужава.“

Делото идва след взривоопасно разследване на Business Insider, което предполага, че предполагаемо огромното богатство на Мейуедър може да е преувеличено, като се посочват запори/ипотеки, дългове, принудителни продажби и силно задлъжнели активи като имоти и частен самолет. Декемврийската история очерта хаотична финансова картина, твърдейки, че Мейуедър е изтеглил милиони в нови ипотеки през 2025 г., докато два търговски имота са били отнети/продадени на публична продан, а сградата на стриптийз клуб в Лас Вегас, която му принадлежи, има просрочени данъци.

Според Business Insider кредитори са преследвали Мейуедър за неплатено гориво за частния му самолет и за спорен автомобил Maybach за 1,2 милиона долара. Той е продал своя самолет Gulfstream, както и големи жилищни имоти. Платил е над 28 милиона долара просрочени данъци към IRS, на фона на съдебни дела за неплатени луксозни дългове — макар адвокатът му да отхвърля тези твърдения.

Бившият боец на Mayweather Promotions Ише Смит имаше много да каже в X относно завръщането на Мейуедър:

„Четете между редовете. Хората не се връщат от пенсия от любов към играта на почти 50. Така не работи боксът.“

Forbes дълго време представяше Мейуедър като боксьор „за милиард долара“ — първия в спорта, който преминава този финансов праг, до голяма степен благодарение на мачове, които носят огромни приходи, срещу Де Ла Оя, Пакяо и Макгрегър. И той отдавна поддържа образ на разточителство, публикувайки в Instagram снимки до купища пари, бързи коли и часовници за милиони. Uncrowned също е виждал Мейуедър около казина — да залага в зала за „high-roller“ блекджек в щата Ню Йорк и да вади пачки от сак, за да залага на голям боксов мач в спортната залагания на Mandalay Bay в Лас Вегас.

„Човекът си е профукал всички пари и му трябва да се върне“, каза Смит в X.

Клариса Шийлдс — една от най-добрите „pound-for-pound“ боксьорки и настояща безспорна световна шампионка при жените в тежка категория — коментира под публикацията на Смит: „Мразя, че трябва да се съглася с теб.“

Боксът е един от най-красивите спортове в света, но вероятно е и един от най-безмилостните. Историята е пълна с неуспешни завръщания — бойци се връщат на ринга за „последно хвърляне на зара“, само за да открият, че вече не могат да "надхитрят времето" и да гледат как рискът им се обръща срещу тях по зрелищен начин.

Финалното пенсиониране на Мейуедър през 2017 г. беше пълната противоположност на това. Той затвори завесата на кариера 50-0, натрупал богатство за поколения напред и с гарантирано място в Международната боксова зала на славата.

Когато ставаше дума за бойни спортове, той беше „завършил играта“.

Изтърканите клишета за разорени бойци съществуват в спорта заради честотата, с която боксови легенди са били принудени да се връщат против здравия разум. Майк Тайсън — един от най-големите „продавачи на билети“ — обяви фалит през 2003 г., но все пак се върна и беше спрян от Дани Уилямс през 2004 г. и от Кевин Макбрайд през 2005 г. — бойци, които в разцвета си би унищожил. Близо две десетилетия по-късно го направи отново — на 58 години — за да се бие с 27-годишния Джейк Пол.

Ивендър Холифийлд — друга икона — се сблъска с отнемане на имоти и тежки дългове, и неведнъж се връщаше на ринга в края на 40-те и през 50-те си години — най-тъжното от които беше, когато беше пребит за по-малко от две минути от ММА легендата Витор Белфорт в мач на Triller през 2021 г.

Ако дори малка част от финансовите твърдения, които го заобикалят, се окажат верни, боецът, известен някога като „Pretty Boy Floyd“, рискува да се плъзне към тази неудобна боксьорска традиция — на велик печеливш, който е овладял бизнеса вътре в ринга, но е бил върнат обратно заради икономиката извън него.

И срещу Пакяо — в добра форма, по-активен и безмилостен — „Money May“ може да се превърне в следващата голяма поука за спорта.

Коментар на Алан Доусън за Uncrowned