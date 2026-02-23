Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

С две победи и пет загуби започна участието на българските боксьори в 77-мото издание на турнира Купа "Странджа", който стартира този следобед и ще продължи до 1 март в столичната зала "София" в Борисовата градина.

С победи се поздравиха единствено Роселин Бачевски и Димитър Димитров. В много равностойна битка в категория до 90 килгорама Бачевски надделя над арменеца Нарек Манасян с 3:2 съдийски гласа. При най-тежките в категория 90+ килограма Димитров отказа в края на първия рунд азера Ализада Сабухи.

Останалите български представители претърпяха поражения. В категория до 50 килограма Илия Калчев отстъпи с 1:4 съдийски гласа пред Сийовуш Мухамедиев от Украйна, а националът Ергюнал Себахтин бе надигран от монголеца Батулга Алдархишиг. При 70-килограмовите Тихомир Зайков бе спрян от Магомед Шчахидов от Германия, а Алексей Ширяев отстъпи пред Биамба-Ерден Отгонбатар от Монголия.

В категория до 90 килограма Стоян Петров издържа само един рунд срещу германеца Виталий Валтер, преди българският щаб да поиска спиране на боя.

Официалното откриване на турнира ще бъде днес от 18:00 часа, а във вечерната сесия на ринга ще се качат четирикратният носител на купа "Странджа" Радослав Росенов в категория до 60 килограма, Стелиан Страхилов до 75 килограма и Николай Дишков в категория до 80 килограма.