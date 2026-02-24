Популярни
  • 24 фев 2026 | 23:35
  • 295
  • 0
Кристиян Димитров се класира за четвъртфиналите на Купа "Странджа"

Кристиян Димитров се класира за четвъртфиналите на боксовия турнир Купа "Странджа", който се провежда в столичната зала "София".

В среща от първия кръг в категория до 85 килограма Димитров постигна победа над австриеца Михаел Дериуш с единодушно съдийско решение. След първия рунд съдиите край ринга даваха предимство на Дериуш, но с много активна игра до края българинът не остави съмнение в превъзходството си.

На четвъртфиналите на 27 февруари Димитров ще срещне узбека Норбек Абдулаев. При победа той ще си гарантира минимум бронзов медал.

Останалите трима български боксьори във вечерната сесия от втория ден на турнира обаче допуснаха поражения.

При 65-килограмовите Викторио Илиев бе надигран с 1:4 гласа от грузинеца Лаша Гагнидзе. При 90-килограмовите Семион Болдирев загуби от Даулет Тулемисов от Казахстан, а Роселин Бачевски отстъпи пред Нурмагамед Юсупов, също от Казахстан.

