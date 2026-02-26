Ахмед Батаев се пребори за бронзов медал на ранкинг турнира по борба в Тирана

Българският национал Ахмед Батаев спечели бронзов медал на ранкинг турнира по борба "Мухамет Мало" в Тирана, след като победи американеца Джейкъб Карденас в малкия финал на категория до 92 кг свободен стил. Георги Иванов пък записа победа, но не успя да достигне отличията.

Батаев започна с 11:2 срещу грузинеца Заур Берадзе на четвъртфиналите, след което загуби срещу световния вицешампион в неолимпийски категории през 2024 Мириани Майсурадзе, отново от Грузия. Така българският национал стигна до двубой за бронзовите отличия срещу Карденас и го победи с техническо превъзходство в рамките на 4:44 минути - 11:0.

Георги Иванов записа една победа при най-тежките до 125 кг. Той започна със 7:2 срещу американеца Трент Хилгър, след което отстъпи с 1:5 на бронзовия медалист от еврофиналите през 2025 Камил Косцолек. Полякът отпадна на полуфиналите.

При 79-килограмовите Айкан Сеид загуби с 1:12 срещу Сагар Джаглан от Индия на четвъртфиналите.