  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пет титли за България в първия ден на турнира по борба "Петко Сираков - Иван Илиев"

  • 27 фев 2026 | 11:28
  • 110
  • 0
Българските състезатели спечелиха титли в първия ден на международния турнир по борба "Петко Сираков - Иван Илиев", който се провежда в столичната "Арена 8888", тренировъчна зала.

В свободния стил първи станаха Валериос Захариадис (61 кг), Божидар Добрев (79) и Николай Ковачев (92), а в класическия - Альоша Илиев (55) и Мартин Шишеков (82).

При жените с най-добро класиране е Виктория Бойнова (59 кг) - сребро.

По две титли днес при жените си поделиха отборите на Румъния и Полша. Тимът на "Дружина Полска"  беше воден от бившата националка Тайбе Юсеин, която след игрите Париж 2024 стана помощник-треньор, съобщават от българската федерация.

Турнирът беше открит от председателя на БФ Борба Станка Златева. Приветствие към участниците отправи бившият президент на световната федерация по борба Рафаел Мартинети. Той беше у нас, за да наблюдава участието на своя внук Матиас на турнира. Младият талант загуби в първия кръг, а победител при 72-килограмовите на класическия стил стана японецът Исейн Хона, победил на финала Димитър Георгиев.

В състезанието участват 168 състезатели от 15 държави. Днес надпреварата продължава в останалите категории.

