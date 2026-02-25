Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

Третият ден на Купа „Странджа“ стартира силно за българските боксьори. Актуалната носителка на трофея Златислава Чуканова и Венелина Поптолева се класираха за четвъртфиналите в категория до 51 килограма. Двете се доближиха на крачка от медалите, като могат да си гарантират отличие при победи в четвъртък вечер. В категория до 60 кг. при мъжете Росенов също си гарантира място на четвъртфиналите.

Злати записа победа над Михаела Бадеску. Румънката се оказа, че няма възможност да се противопостави на нашето момиче и така Чуканова продължи напред без да влага усилия. На четвъртфиналите утре тя ще се изправи срещу украинката Альона Унковска. От своя страна Вени Поптолева изигра здрав мач с друга представителка на Украйна - Ярослава Маринчук. Нашето момиче направи отлични първи два рунда, в които взе превес. В третата част съперничката й също показа класата си, но Поптолева удържа успех за 4:1 съдийски гласа. Утре Вени ще спори за място на полуфинал срещу Кейтлин Фрайърс (Ирландия).

При 57-килограмовите Христеа Нинова допусна поражение. Тя отстъпи на много класната представителка на Бразилия Джесика Кутиньо с 0:5 съдийски гласа.

4-кратният носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов (60 кг) надделя нмад Ален Рустомовски (Северна Македония) с 5:0 гласа в интригуваща среща, която предложи класен бокс на високи обороти.