Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

  • 25 фев 2026 | 17:31
  • 119
  • 0
Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

Третият ден на Купа „Странджа“ стартира силно за българските боксьори. Актуалната носителка на трофея Златислава Чуканова и Венелина Поптолева се класираха за четвъртфиналите в категория до 51 килограма. Двете се доближиха на крачка от медалите, като могат да си гарантират отличие при победи в четвъртък вечер. В категория до 60 кг. при мъжете Росенов също си гарантира място на четвъртфиналите.

Злати записа победа над Михаела Бадеску. Румънката се оказа, че няма възможност да се противопостави на нашето момиче и така Чуканова продължи напред без да влага усилия. На четвъртфиналите утре тя ще се изправи срещу украинката Альона Унковска. От своя страна Вени Поптолева изигра здрав мач с друга представителка на Украйна - Ярослава Маринчук. Нашето момиче направи отлични първи два рунда, в които взе превес. В третата част съперничката й също показа класата си, но Поптолева удържа успех за 4:1 съдийски гласа. Утре Вени ще спори за място на полуфинал срещу Кейтлин Фрайърс (Ирландия).

При 57-килограмовите Христеа Нинова допусна поражение. Тя отстъпи на много класната представителка на Бразилия Джесика Кутиньо с 0:5 съдийски гласа.

4-кратният носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов (60 кг) надделя нмад Ален Рустомовски (Северна Македония) с 5:0 гласа в интригуваща среща, която предложи класен бокс на високи обороти.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

Контузия вади Стоян Копривленски от ринга поне до средата на 2026

  • 25 фев 2026 | 14:54
  • 605
  • 0
Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 570
  • 0
Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

  • 25 фев 2026 | 13:18
  • 661
  • 0
Деветима българи се качват на ринга в София днес

Деветима българи се качват на ринга в София днес

  • 25 фев 2026 | 12:58
  • 426
  • 0
Слави Бинев се срещна с членове на Европейската комисия

Слави Бинев се срещна с членове на Европейската комисия

  • 25 фев 2026 | 11:22
  • 806
  • 1
UFC Мексико ще се проведе по план въпреки размириците в Халиско

UFC Мексико ще се проведе по план въпреки размириците в Халиско

  • 25 фев 2026 | 11:04
  • 685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 17:29
  • 4082
  • 9
Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

  • 25 фев 2026 | 17:36
  • 130
  • 0
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 5446
  • 5
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 8018
  • 39
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 22519
  • 22
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 31407
  • 56