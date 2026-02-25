Йордан Морехон донесе нова победа за България на Купа "Странджа"

Българският боксьор Йордан Морехон се класира за четвъртфиналите на силния международен турнир за Купа "Странджа". Националът взе тежък мач с представителя на Алжир Абдерахим Магта.

В много тежък сблъсък при най-тежките (+90 кг) той се справи със съперника си и взе заслужена победа с 4:1 съдийски гласа. Така Йордан е на победа от спечелване на медал. В петък Морехон ще се изправи срещу американеца Келвин Уотс и при успех ще си гарантира минимум бронз и участие на полуфиналите.

Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

Другите ни двама представители в тежка категория допуснаха поражения. Кирил Георгиев бе спрян след дисквалификация от съдията в мача срещу бразилеца Витор Силва. Димитър Димитров пък отстъпи на украинеца Андрий Халецкий.

Утре ни очакват още три мача с българско участие. На ринга ще видим носителката на Купа "Странджа" за миналата година Златислава Чуканова (51 кг), Венелина Поптолева (51 кг) и Румен Руменов (65 кг).

Поптолева и Росенов продължават с победите на "Странджа"

По-рано днес победи постигнаха и други български представители. Най-напред Радослав Росенов, Златислава Чуканова и Венелина Поптолева се класираха за четвъртфиналите, а след тях към титлата в Купа "Странджа" продължи и Уилиам Чолов.