Терънс Кроуфорд: Мачът между Майк Тайсън и Джейк Пол беше нагласен

Терънс Кроуфорд не вярва, че боксовият сблъсък между Майк Тайсън и Джейк Пол е бил истински.

През ноември 2024 г. бившият световен шампион и световна икона Майк Тайсън се завърна на ринга, за да се изправи срещу ютубъра Джейк Пол. Тайсън, който по това време беше на 58 години, не се беше състезавал професионално от почти две десетилетия и изпита затруднения срещу значително по-младия Пол. Страшилището на 90-те и началото на Новия век загуби с единодушно съдийско решение.

Веднага след мача някои определиха двубоя като нагласен, а сега и Терънс Кроуфорд се присъедини към тях.

„Мисля, че беше по сценарий“, заяви Крауфорд пред Джо Роугън в подкаста „The Joe Rogan Experience“, когато беше попитан за двубоя Тайсън-Пол. „Никога не съм виждал Тайсън да си хапе ръкавиците и... трябваше му всичкото усилие на света, за да не го удари. Просто ми се къса сърцето да видя как една икона си тръгва по този начин.“

Обвиненията в уговорени мачове съпътстват Пол през цялата му боксова кариера и достигнаха своя връх с двубоя срещу Тайсън, който беше един от най-гледаните боксови мачове в историята. Въпреки това никога не са представени доказателства в подкрепа на тези твърдения, а Пол и неговата промоутърска компания категорично отричат всякакви подобни обвинения.

За Крауфорд обаче истинската трагедия в цялата ситуация е, че този мач изобщо се е състоял. Докато Тайсън изглеждаше щастлив да се завърне в професионалния бокс и на голямата сцена на 58-годишна възраст, Крауфорд възприе събитието като тъжен опит за бързи пари от страна на член на Залата на славата.

„Той изобщо не трябваше да бъде там“, каза Кроуфорд. „Мисля, че има и други начини. Смятам, че с всичките му връзки и подобни неща, хората можеха да го поставят в правилната позиция, за да изкара пари.“