  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

  • 26 фев 2026 | 19:39
  • 146
  • 0
"Неповторимият исторически и културен феномен Пловдив ще стане свидетел на нещо страхотно! Над 20 олимпийски и световни шампиони ще дойдат в града ни, за да уважат основополагащото събитие на Фондация „Съвет за спортно развитие Пловдив“.

Това разкри в ексклузивно интервю за "Неформално с Георги Петков" лидерът на организацията - Иван Пашов.

"Сред специалните гости се очакват истински легенди, не само в спорта. Чакаме Карлос Насар, Петър Лесов, Армен Назарян, Георги Мърков, Христо Бонев, Стоян Саладинов, Румен и Росен Димитрови, Георги Дерменджиев, шихан Георги Попов и редица шампиони, прославили България. Освен това ще дойдат и градоначалници и представители на културата, образованието и много други сфери, важни за развитието на региона, а и на страната въобще", коментира Пашов.

Върнахме се и към неговото минало, като той обясни детайлно как е направил прехода от шеф на охраната на емблематичния "Мултиплейс", през най-трудните периоди и моменти в своя живот, чак до високите постижения и успехите в бизнеса.

"Нямах нищо! Даже и нищото го нямах! Започнах от самата нула, че и под нея. Важното е всеки ден да се питаш, когато станеш - искаш ли да постигнеш нещо в живота си или не.

Като собственик на моята компания, първоначално пътувах с... автобус номер 17. И работех в дупката, наравно с персонала. Посрещах потенциални бъдещи инвеститори гол до кръста и целият в бетон. Но не спирах да вярвам, че рано или късно усилията и лишенията ще са си заслужавали!", категоричен бе Пашов.

"Точно това искам да обясним на 05.03, с всички мои специални гости - че няма невъзможни неща, ако сме заедно! Започваме от Пловдив! Крайна точка няма. Целите ни са максимално високи! Казва ви го едно обикновено момче от "Кючук Париж", добави гостът.

