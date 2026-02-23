Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

Зам.-министърът на младежта и спорта Даниела Дашева и президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински дадоха началото на 77-мото издание на най-стария боксов турнир в Европа - купа "Странджа".

"За мен е истинска чест да присъствам на откриването на този толкова стар и толкова престижен турнир. Участието на повече от 350 боксьори от пет континента говори за силата на българските и чуждестранните състезатели и за тяхното желание да спечелят. Българският боксьор ни е радвал в миналото и ще ни радва и в бъдеще. Пожелавам на г-н Инински да продължава да спазва традициите, защото няма нищо по-хубаво от тях", каза зам.-министър Дашева.

"Искам да приветствам голямото боксово семейство на най-стария и най-престижен боксов турнир в Европа - Купа "Странджа". Желая успех на всички и нека най-добрите победят", заяви в словото си Красимир Инински.

Сред официалните лица, които присъстваха на откриването в столичната зала "София", бяха още ректорът на Националната спортна академия "Васил Левски" проф. Красимир Петков, както и президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов.

Церемонията протече с показване на знамената на всички 35 нации, които участват в турнира, и завърши с изпълнение на народни танци.

Снимки: Startphoto