Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

  25 фев 2026 | 00:47
Митов отново остана на пейката при равенство на Абърдийн

Българският национал Димитър Митов бе оставен на резервната скамейка и не се появи в игра при гостуването на неговия Абърдийн на Дънди Юнайтед от26-ия кръг на шотландската Премиършип. Вместо него под рамката на гостите бе Пер Братуейт, който запази "суха" мрежа и мачът завърши при резултат 0:0.

Това е четвърти пореден мач, в който Митов остава резерва и тепърва предстои да видим дали стражът ще успее да си върне титулярното място до края на сезона.

След това реми Абърдийн е на 8-ата позиция в класирането с актив от 27 точки. Дънди Юнайтед е едно място по-нагоре на 7-ата позиция с 39 точки. Водач е Хартс с 60 точки.

